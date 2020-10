Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria a prelungit cu o luna, pana la sfarsitul lui octombrie, masurile restrictive privind accesul in tara introduse de la 1 septembrie in vederea prevenirii extinderii epidemiei de COVID-19, potrivit unui anunt transmis joi de seful de cabinet al premierului Viktor Orban, citat de agentiile MTI…

- Ungaria a anuntat introducerea unor reguli mai stricte incepind de luna viitoare pentru calatoriile in strainatate si a recomandat cetatenilor ei ca din septembrie sa evite calatoriile in afara tarii, ca urmare a inrautatirii epidemiei de COVID-19 in Europa, potrivit unei declaratii date miercuri de…

- Lituania va relaxa restrictiile de intrare pentru belarusi, in timp ce aceasta tara este cuprinsa de proteste dupa alegerile sale prezidentiale contestate si represiunea violenta de catre politie, relateaza joi dpa, potrivit Agerpres."Cetatenii din Belarus care vin din motive umanitare pot…

- Cetațenii Republicii Moldova nu vor putea intra inca doua saptamani pe teritoriul Greciei, asta dupa ce statul elen a prelungit interdicția de intrare a cetațenilor din țarile non-UE pe teritoriul sau pana pe data de 14 august., se anunța intr-un comunicat al Ambasadei Republicii Moldova in Grecia .

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca in cursul zilei de duminica, 12 iulie, autoritațile ungare au anuntat noile masuri privind condițiile de intrare pe teritoriul Ungariei, masuri care vor intra in vigoare miercuri, 15 iulie 2 Iulie 020, de la ora 00.00. Condițiile de intrare vizeaza clasificarea…

