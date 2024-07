Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul naționalist al Ungariei preia luni președinția Uniunii Europene cu un apel asemanator lansat de Trump de a "face Europa mareața din nou". Mulți legislatorii UE cred ca Ungaria n-ar trebui sa aiba aceasta poziție.

Bruxelles-ul iși ține respirația in timp ce Budapesta preia președinția rotativa a Consiliului. In ciuda istoricului prim-ministrului Viktor Orban ca provocator-șef al UE, diplomații au lucrat intens pentru a sublinia ca Budapesta dorește sa aiba o perioada normala, de succes, in timpul…

