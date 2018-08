Stiri pe aceeasi tema

- O noua lege ce vizeaza drepturile și obligațiile persoanelor care urmeaza sa se pensioneze, dar și persoanele care se afla in prezent in pensie a intrat, joi, in vigoare. Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii și are doua categorii de dispoziții, respectiv dispoziții care vizeaza persoanele…

- Pe 27 iulie 2018, vicepremierul Ungariei, Semjen Zsolt, a afirmat, la Baile Tusnad, ca Ungaria nu va onora oricum Ziua Nationala a Romaniei de la 1 decembrie si a solicitat intempestiv „autonomia“ pentru maghiarii din Transilvania prin apel la Rezolutia de Unire de la Alba Iulia:

- Impozitul special pentru imigratie va intra in vigoare in Ungaria incepand inca din aceasta vara si se va aplica tuturor organizatiilor care sprijina imigratia. Banii proveniti in acest fel vor putea fi folositi doar pentru apararea frontierelor, potrivit Rador care citeaza RKB.

- Comisia Europeana probabil va initia, joi, o procedura de infringement impotriva Ungariei in legatura cu pachetul de legi 'Stop Soros', adoptat luna trecuta, relateaza MTI, care citeaza oficiali europeni. Intr-o prima faza, executivul comunitar va trimite autoritatilor de la Budapesta o scrisoare…

- Delegatia maghiara de la Paris din 1920 a incercat sa amane cat mai mult semnarea tratatului de pace care ar fi dus la recunoasterea Unirii Transilvaniei cu Romania. Seful delegatiei de la Budapesta, contele Albert Apponyi a pus la dispozitia marilor puteri ample memorii in care apara cauza Ungariei.

- "Ungaria a depasit demult linia rosie a diplomatiei europene. Atitudinea Budapestei in relatie cu Romania este departe de a putea fi considerata amicala. Numeroasele provocari, actiuni si declaratii ofensatoare la adresa tarii noastre ne plaseaza, mai degraba, in pragul unui conflict tacit (...)…

- Avocat Dr. Daniel MOREANU: A fost stabilita Procedura constatarii si sanctionarii incalcarii GDPR. Legea nationala privind protectia datelor a fost abrogata in mod oficial. Despre GDPR / Regulamentul General privind Protectia Datelor adoptat la nivel european in anul 2016 si aplicabil in mod direct…

- Trump l-a sunat pe premierul Ungariei sa-l felicite in primul rand pentru modul cum lupta pentru apararea frontierelor si despre noul ambasador al SUA care va incepe activitatea la Budapesta de saptamana viitoare.