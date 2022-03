Ungaria interzice cu efect imediat toate exporturile de cereale din cauza cresterii preturilor in urma invaziei ruse in Ucraina, a anuntat vineri ministrul agriculturii, Istvan Nagy, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Decretul guvernamental de interdictie urmeaza sa fie publicat in cursul zilei, a precizat ministrul la postul de televiziune RTL. The post Ungaria a interzis exporturile de cereale, dupa invadarea Ucrainei appeared first on Puterea.ro .