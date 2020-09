Ungaria a înregistrat, pentru prima dată, peste 1.000 de cazuri zilnice de Covid-19 Duminica, au fost raportate 1.070 de noi cazuri. Ungaria a inregistrat, pana in prezent, 17.900 de contaminari si 683 de decese asociate SARS-CoV-2. Potrivit datelor oficiale, in prezent, 404 persoane sunt spitalizate si 32 dintre ele au nevoie de ventilatoare. La nivel mondial, de la descoperirea noului coronavirus in Wuhan (China), la finalul anului trecut, au fost inregistrate peste 30,5 milioane de cazuri si mai mult de 950.000 de decese, potrivit datel (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

