- Guvernul taiwanez a anuntat sambata primul deces inregistrat in insula din cauza COVID-19 dupa luna mai, in timp ce lupta impotriva unui numar mic si neobisnuit de cazuri cu transmitere locala, relateaza Reuters. O femeie in varsta de 80 de ani cu comorbiditati a murit dupa ce a fost infectata…

- O noua forma de reactie adversa a aparut la administrarea primului vaccin anti-COVID unei persoane care avea un fond alergic, reactie manifestata prin vertij si usor edem al buzelor, remisa prin administrarea unui tratament, a anuntat, sambata, Directia de Sanatate Publica (DSP) Timis. "Reactia…

- Echipa de baschet masculin CSM Oradea s-a calificat in optimile de finala ale FIBA Europe Cup, de pe locul 3 in grupa D, la turneul de la Istanbul, si se alatura formatiei CSU Sibiu, care a incheiat lider. In grupa D, cele doua echipe romanesti au obtinut rezultatele: CSU Sibiu - Balkan Botevrad…

- Cinci persoane au murit vineri dimineata in Cuba in accidentul unui elicopter militar intre provincia Holguin si Guantanamo, in estul insulei, a anuntat Ministerul Fortelor Armate de la Havana, citat de AFP si EFE. Elicopterul "s-a prabusit pe un deal", iar "cele cinci persoane aflate la bord…

- Lituania, tara membra a NATO, a anuntat vineri interzicerea echipamentelor destinate controalelor pe aeroporturi care sunt fabricate de compania chineza Nuctech, invocand ingrijorari pentru securitatea nationala, relateaza AFP. O comisie numita de guvern a ajuns la concluzia ca echipamentele…

- Statele Unite s-au confruntat sambata cu un nou record al numarului de contaminari zilnice de COVID-19, cu 277.346 de cazuri noi, potrivit universitatii americane Johns Hopkins, transmite AFP, citat de agerpres.ro.

- Antarctica, candva singurul continent care nu a fost afectat de pandemia de coronavirus, ar fi inregistrat primele sale cazuri. Cele 36 de noi infecții se numara printre persoanele de la o stație de cercetare din Chile și includ 26 de membri ai armatei chiliene și 10 angajați care se ocupa cu intreținerea…

- Australia a raportat prima zi fara niciun caz de transmitere locala a noului coronavirus pentru prima data dupa aproape cinci luni, a precizat duminica ministrul Sanatatii, Greg Hunt, potrivit DPA, citata de AGERPRES.Conform datelor raportate, este pentru prima data dupa 9 iunie cand pe teritoriul…