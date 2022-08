Cine este Hadi Matar, atacatorul lui Salman Rushdie

Poliția a anunțat că suspectul arestat pentru atacul asupra scriitorului Salman Rushdie se numește Hadi Matar, are 24 de ani și este din Fairview, New Jersey, stat învecinat cu statul New York. Bărbatul care l-a înjunghiat pe scriitorul în vârstă de 75 de ani a fost pus sub acuzare pentru tentativă… [citeste mai departe]