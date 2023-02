Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul ungar al Energiei a informat ca luni ca a fost pusa in functiune prima sonda pentru exploatarea zacamantului de hidrocarburi descoperit in zona Sarkad, in sud-estul tarii, transmite MTI.

- Statele Unite, Franta, Germania si Italia au facut acest apel la evitarea multimii in Turcia si a locurilor turistice dupa arderea unui exemplar al Coranului in Suedia si Danemarca, la manifestatii antiturcesti. Ministerul turc de Externe i-a avertizat sambata, in sfaturi de calatorie, pe cetatenii…

- O avarie majora la reteaua electrica din Pakistan a facut ca aproape 220 de milioane de oameni sa ramana fara curent, relateaza cnn.com.Ministerul pakistanez al Energiei a anuntat ca reteaua nationala a picat la ora locala 07.34.“Lucrarile de intretinere a sistemului se desfasoara cu…

- Cea mai mare parte a inaltilor oficiali care vor participa, sambata, la semnarea Acordului intre guvernele Republicii Azerbaidjan, Georgia, Ungaria si Romania privind Parteneriatul Strategic in domeniul dezvoltarii si transportului energiei verzi au ajuns deja in Romania, fiind intampinati la aeroport…

- Sambata, 17 decembrie, la Palatul Cotroceni va vi semnat acordul intre guvernele Republicii Azerbaidjan, Georgia, Ungaria și Romania privind Parteneriatul Strategic in domeniul dezvoltarii și transportului energiei verzi”. Este vorba despre construcția unui cablu electric submarin de 1.000 MW va pleca…

- Deși prognoza pe 2023 anunța o inflație ridicata și o creștere economica anemica, schema de compensare pentru energie nu se va mai aplica din septembrie 2023, fapt care va duce la o majorare a prețurilor la energie. Informația a fost ”scapata” de Ministerul de Finanțe in Raportul Bugetului pe 2023,…

- Conducerea companiei de petrol și gaze MOL l-a informat pe ministrul ungar al Energiei despre imposibilitatea asigurarii economiei cu combustibil suficient. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Extinderea sanctiunilor Uniunii Europene asupra gazului rusesc si energiei nucleare ”ar avea consecinte tragice pentru Ungaria” si guvernul lucreaza pentru a obtine scutire de la orice astfel de decizii, a declarat prim-ministrul Viktor Orban vineri postului public Kossuth Radio, citat de agentia MTI…