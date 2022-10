Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ungar de externe si al comertului, Peter Szijjarto, a inaugurat marti un terminal feroviar intermodal la Fenyeslitke, in apropierea granitei cu Ucraina, a carui constructie a costat 30 miliarde de forinti (73 milioane de euro), informeaza MTI.

- Daca pana acum intarzierea extinderii UE in Balcanii de Vest nu insemna decat "oportunitati pierdute", acum, sub spectrul razboiului din Ucraina, ea reprezinta "un risc de securitate", a afirmat vineri ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, la o reuniune in Muntenegru consacrata securitatii,…

- Adunarea Generala a Natiunilor Unite din aceasta saptamana ar fi fost o oportunitate perfecta pentru demararea discutiilor de pace asupra razboiului din Ucraina, dar este putin probabil ca aceasta sa se intample, a declarat joi seful diplomatiei ungare Peter Szijjarto, dupa o intrevedere cu omologul…

- Europa se va confrunta cu "riscuri imprevizibile" daca razboiul nu se termina curand in Ucraina, in timp ce continentul va vedea noi valuri de migratie pe langa consecintele directe ale razboiului, a declarat ministrul ungar de externe inaintea unei reuniuni informale a ministrilor de externe din…

- Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a vorbit despre securitatea energetica și a subliniat ca Guvernul de la Budapesta nu cunoaște niciun compromis in acest domeniu. Șeful diplomației maghiare a reiterat ca nu exista niciun obiectiv politic internațional care sa prevaleze asupra responsabilitații…

- Ministrul ucrainean de Externe susține ca Austria și Ungaria nu au furnizat arme Ucrainei. Celelalte țari din Europa au livrat armament soldaților, a spus Dmitro Kuleba la televiziunea ucraineana, potrivit agenției Ukrinform. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…