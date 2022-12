Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria a fost scutita de aplicarea plafonarii pretului la petrol, a anuntat sambata ministrul ungar al Afacerilor Externe si al Comertului Exterior, Peter Szijjarto, pe pagina sa oficiala de Facebook . Conform agenției ungare MTI citate de News.ro, Peter Szijjarto a scris: „Uniunea Europeana introduce…

- Mecanismul european de solidaritate in domeniul energiei este considerat "de neconceput" de catre ministrul maghiar de Externe, Peter Szijjarto. "Mecanismul de solidaritate de la Bruxelles in caz de urgenta, gazele naturale cumparate de Ungaria din banii contribuabililor unguri, stocate in depozitele…

- Ungaria a negociat „dur” si a reusit sa obtina ca plafonarea preturilor la gaze sa nu se aplice transportului de titei prin conducte, iar plafonarea sa nu se aplice nici transporturilor maritime care inlocuiesc, in caz de urgenta, transporturile prin conducte, potrivit Hirado.hu, care il citeaza pe…

Țarile din Uniunea Europeana se zbat sa ajunga la un acord privind plafonarea prețului la petrolul rusesc și probabil ca vor amana un acord asupra acestei chestiuni pana dupa ce va fi convenit un pachet mai larg de sancțiuni, relateaza Bloomberg.