Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria este prima tara care a construit deja toate elementele care ii revin din coridorul rutier central-european Via Carpatia, relateaza MTI. Coridorul autostrazii Via Carpatia leaga sapte tari, din Lituania si pana in Grecia, creand o conexiune intre porturile Marii Baltice, Marii Egee si Marii…

- Președintele american Joe Biden a dezvaluit planurile țarii in cazul "invaziei" Rusiei in Ucraina. Potrivit liderului american, Washingtonul va transfera forțe in țarile NATO din Europa de Est: Bulgaria, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia, Republica Ceha și Estonia. In același timp,…

- Discuțiile au prilejuit un schimb de opinii cu privire la impactul acțiunilor Rusiei asupra securitații aliaților și partenerilor din regiune și coordonarea intre statele aliate.In intervenția sa, Președintele Klaus Iohannis a salutat dialogul in Formatul București 9 (B9), fapt ce confirma valoarea…

- Discuțiile au prilejuit un schimb de opinii cu privire la impactul acțiunilor Rusiei asupra securitații aliaților și partenerilor din regiune și coordonarea intre statele aliate.In intervenția sa, Președintele Klaus Iohannis a salutat dialogul in Formatul București 9 (B9), fapt ce confirma valoarea…

- Romania are cea mai mare creștere economica in trimestrul III, in comparație cu perioada similara a anului trecut, de 8%, conform datelor furnizate marți de Eurostat. Romania este urmata de Ungaria, cu o creștere de 6,1%, de Lituania cu 6% și Danemarca cu 5,4%. Creșterea economica a Poloniei este…

- NATO a transmis miercuri ca se asteapta ca mai multe tari sa se alature celor 17 state aliate fondatoare ale primului fond de inovare al Aliantei, lansat saptamana trecuta, si in care s-au angajat sa investeasca 1 miliard de euro in proiecte de inalta tehnologie a apararii si pentru a-si pastra avantajul…

- Romania se afla pe locul 5 in topul Uniunii Europene in ceea ce priveste inflatia, cu o crestere a preturilor de 5,2% in septembrie 2021 fata de septembrie 2020, pe indicele armonizat al preturilor de consum (IAPC), potrivit datelor Eurostat, biroul european de statistica, anunța Mediafax. Cele…

- Un numar de asociații ale transportatorilor protesteaza miercuri, intre orele 6:00 – 16:00, in Piața Victoriei din București, solicitand reincadrarea diurnei ca venit salarial, dar și fața de impunerea carantinarii șoferilor profesioniști și de criza de pe piața RCA, informeaza Mediafax. Romania…