Compania ungara de petrol și gaze MOL a forat cu succes in ultimele doua luni trei puțuri de gaz de mica adancime in estul Ungariei, ceea ce a dus la descoperirea de gaze naturale, a anunțat luni compania. Cantitatea gasita ar putea satisface nevoile de gaz a pana la 20.000 de locuințe familiale medii timp de cațiva ani, ceea ce este cu siguranța o veste buna in vremurile actuale de incertitudine și criza energetica, scrie hungarytoday.hu.

