Ungaria a comandat deja 5 milioane de doze de vaccin in cadrul planului Uniunii Europene privind asigurarea de potentiale vaccinuri anti-COVID-19 pentru statele membre, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban, in cadrul interviului sau saptamanal radiodifuzat, transmit Reuters si MTI.



Orban a mentionat ca Ungaria a facut schimbarile necesare in sectorul sanitar pentru a creste sansele unei "aparari aproape perfecte impotriva pandemiei" in cazul unui al doilea val, subliniind ca i-a dat instructiuni clare ministrului responsabil cu sanatatea sa furnizeze o opinie profesionala…