- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a ajuns la Bucuresti cu un avion TAROM, escortat de avioane de lupta F-16. Potrivit MApN, Forțele Aeriene Romane au executat, luni, o misiune de insoțire aeriana a aeronavei TAROM care a asigurat transportul delegației NATO, participante la Reuniunea ministrilor…

- Pregatirile pentru Reuniunea miniștrilor de Externe ai NATO sunt in toi, anunța MAE. Luni sosește la București șeful NATO, Jens Stoltenberg, iar marți și miercuri vor avea loc lucrarile Reuniunii, la Parlament, unde vor fi prezenți toți miniștrii de Externe din țarile membre ale Alianței, alaturi de…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri, in legatura cu racheta care a cazut marți in Polonia, aproape de granița cu Ucraina, ca incidentul a fost provocat, cel mai probabil, de apararea antiaeriana ucraineana care raspundea rachetelor trase de rusi și ca NATO nu are indicii…

- Ambasadorii NATO s-au reunit azi, de la ora 11.00 (ora Romaniei), la Bruxelles, pentru a discuta despre explozia din estul Poloniei, in apropiere de granița cu Ucraina, in urma careia doi oameni au murit, transmite Reuters. Informația a fost confirmata și in Romania, de premierul Nicolae Ciuca, inainte…

- Ministerul polonez de Externe a anuntat ca „o racheta de fabricatie ruseasca” a ucis doua persoane, marti dupa-amiaza, in satul Przewodow din estul tarii, aproape de granita cu Ucraina, si ca urmare, ambasadorul rus la Varsovia a fost convocat pentru a da explicatii, relateaza „The Guardian”. NATO se…

- In cazul unui atac cu o arma nucleara tactica impotriva Ucrainei “raspunsul ar declanșa o riposta militara cu arme convenționale din partea statelor occidentale, pentru a pedepsi Rusia”, scrie Financial Times care citeaza cinci oficiali occidentali sub condiția anonimatului. Publicația noteaza ca in…

- NATO va furniza Ucrainei uniforme de iarna și corturi de iarna in urmatoarele luni, potrivit lui Spiegel. Ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, i-a scris o scrisoare lui Jens Stoltenberg in urma cu cateva saptamani, cerand uniforme de iarna și zecile necesare pentru 200.000 de soldați.…