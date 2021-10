Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica aunta, miercuri, ca la nivel national, la acest moment, nu sunt paturi libere ATI pentru pacientii cu coronavirus. Sunt operationale 1.566 de paturi pentru pacientii in stare grava, dintre care 336 in Bucuresti. ”In data de 13 octombrie 2021, conform datelor existente…

- Ungaria a oferit Romaniei ajutor pentru tratarea pacientilor COVID-19, a anuntat joi ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, in timp ce Romania se confrunta cu un numar record de noi infectari si cu o criza de paturi la ATI, transmite Reuters, potrivit Agerpres. ''Ministrul de externe…

- Numarul pacienților infectați cu coronavirus și internați la ATI a ajuns astazi, 5 octombrie, la 1.480, cu 12 mai mulți decat in ziua precedenta. In acest context, Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, la nivel național nu mai exista paturi libere in secțiile de terapie intensiva pentru tratarea…

