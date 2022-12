Ungaria a ajuns la un acord cu Consiliul UE pentru fondurile europene

​Argentina, prima finalista a Campionatului Mondial din Qatar

Selectionata Argentinei s a calificat in finala mare a Campionatului Mondial de fotbal din Qatar, dupa ce a invins Croatia in aceasta seara in semifinala, scor 3 0.Cu un Messi magic, Argentina nu i a dat nicio sansa Croatiei, golurile fiind marcate de Messi 34 din penalty si… [citeste mai departe]