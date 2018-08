Ungaria: 200 milioane euro, bani UE, pentru o autostrada

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 200 de milioane de euro din fondul de coeziune vor fi investite in constructia unei autostrazi intre Berettyoujfalu si Debrecen, in estul Ungariei, informeaza Comisia Europeana, printr-un comunicat de presa. 'Acest proiect finantat de Uniunea Europeana va permite oamenilor din…

- Comisia Europeana probabil va initia, joi, o procedura de infringement impotriva Ungariei in legatura cu pachetul de legi 'Stop Soros', adoptat luna trecuta, relateaza MTI, care citeaza oficiali europeni. Intr-o prima faza, executivul comunitar va trimite autoritatilor de la Budapesta o scrisoare…

- Proiectul prin care urma sa se exporte in Ungaria apa potabila din 20 de puturi situate in judetul Arad, prin intermediul unei conducte de 33 de kilometri, aproape finalizata in Arad, este blocat de aproximativ un an, dupa ce partea ungara a intrerupt finatarea, desi 80 la suta din lucrari au fost executate…

- Comisia Europeana (CE) a anuntat joi ca 265 de milioane de euro din Fondul de coeziune sunt investiti in construirea unei noi sectiuni a autostrazii M4, care va permite efectuarea calatoriei de la Budapesta la granita Romaniei in mai putin de doua ore si 40 de minute, se arata intr-un comunicat al forului…

- Comisia Europeana a anunțat ca va investi 265 de milioane de euro din Fondul de coeziune pentru a construi o autostrada care va lega Ungaria de Romania. E vorba despre o noua secțiune a autostrazii M4 care va permite strabatarea distanței de la Budapesta pana la granița cu Romania in doua ore și 40…

- Comisia Europeana a aprobat joi o finantare de 265 milioane de euro din Fondul de Coeziune pentru a lega Budapesta de frontiera romaneasca. In Romania, s-ar face legatura cu Autostrada Transilvania, ce masoara 548 de kilometri, si este realizata, in mare parte, doar pe hartie.

- Alt accident cu romani pe o autostrada din Ungaria. Doi morti, trei raniti, in apropiere de Debrecen, pe M3. Seria tragediilor romanesti pe soselele din Ungaria continua ... The post Alt accident cu romani pe o autostrada din Ungaria. Doi morti, trei raniti, in apropiere de Debrecen, pe M3 (video) appeared…

- Comisia Europeana a adresat miercuri un avertisment Ungariei si Romaniei cu privire la existenta unei deviatii semnificative de la traiectoria de ajustare spre obiectivul bugetar pe termen mediu (MTO) in 2017, informeaza un comunicat al Executivului comunitar. In cazul Romaniei, care face…