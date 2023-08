UNESCO vrea Veneția pe lista siturilor aflate în pericol Veneția ar putea intra pe lista siturilor importante care risca sa fie deteriorate. UNESCO spune ca orașul istoric ar intampina probleme din cauza schimbarilor climatice, turismului de masa și dezvoltarii urbane. Inca din 2019, UNESCO a avertizat autoritațile italiene cu privirea la problemele produse de trecerea navelor de croaziera prin laguna. De asemenea, organizația susține ca guvernul italian nu a cooperat pentru protejarea orașului istoric, conform curatorial.ro . Ca un raspuns la avertizari, guvernul italian a interzis din 2021 circularea pe canalele San Marco și Giudecca a navelor comerciale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

