Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de stiinta au descoperit un recif de corali gigant in forma de trandafir si in stare buna la mai mult de 30 de metri adancime in largul Tahiti, o descoperire importanta in conditiile in care recifurile de corali sufera din cauza schimbarilor climatice, potrivit AFP citata de Agerpres.…

- Oamenii de stiinta polonezi au descoperit o gena despre care ei afirma ca dubleaza riscul de a dezvolta o forma grava de COVID-19, o descoperire care ar putea ajuta medicii sa identifice persoanele cele mai expuse riscului in urma contractarii coronavirusului, relateaza joi Reuters. Cercetatorii…

- Oamenii de știința au descoperit secretul celor care mananca oricat vor și nu se ingrașa. Cu toții cunoaștem persoane care mananca orice, oricat, oricand și nu se ingrașa, cu toate ca nu fac nici macar sport. Oamenii de știința au descoperit ca la mijloc e vorba de o mutație care dezactiveaza o gena.…

- Dupa ce au urmarit efectul a 37 de anticorpi monoclonali asupra variantei omicron a noului tip de coronavirus, oamenii de stiinta au identificat patru molecule care il pot neutraliza nu numai pe acesta, ci si multe alte variante de coronavirus. Oamenii de stiinta au publicat rezultatele studiului privind …

- Marți, polițiștii Secției 4 Leordina, la ora 15.00, aflați in serviciul de patrulare și control al traficului rutier pe un drum comunal din Poienile de Sub Munte au efectuat semnal de oprire unui autoturism, folosind semnalele acustice și luminoase din dotarea autospecialei de poliție. Conducatorul…

- Sambata, 11 decembrie, la ora 17.05, polițiștii din Borșa au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca, in continuarea strazii Birț, au loc taieri ilegale de material lemnos. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat ca, in cantonul silvic au fost gasite opt trunchiuri de arbori…

- O lumina corecta în dormitor, tipurile potrivite de exerciții fizice înainte de culcare și chiar și hainele în care dormi – toate aceste lucruri îți pot fi de ajutor daca vrei sa ramâi în forma. În mod surprinzator, exista și mai multe moduri despre…

- 80.000 lei amenda, confiscarea masinii si dosar penal pentru un transport ilegal de deseuri medicaleGarda Nationala de Mediu a surprins un transport ilegal de deseuri periculoase provenite din activitatea medicala. Operatorul nu detinea autorizatie pentru transportul unor astfel de materiale,iar conditiile…