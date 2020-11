Stiri pe aceeasi tema

- Directoarea generala a UNESCO, Audrey Azoulay, a salutat luni alegerea lui Joe Biden la presedintia SUA, facand apel la revenirea Washingtonului in institutiile parasite de administratia Trump, in special UNESCO, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Felicitari presedintelui ales Joe Biden si…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a facut apel luni la comunitatea internationala “sa nu inchida ochii” si sa regaseasca “simtul binelui comun” in fata pandemiei de COVID-19, relateaza agerpres . “Nu putem negocia cu COVID-19 si nici nu putem…

- „Felicitari @JoeBiden si @KamalaHarris. Joe, avem o relatie personala lunga si calda de aproape 40 de ani si te stiu ca un mare prieten al Israelului. Astept cu nerabdare sa lucrez cu amandoi pentru a consolida in continuare alianta speciala dintre SUA si Israel ", a scris Netanyahu pe contul sau de…

- "Felicitari presedintelui ales Joe Biden pentru victoria sa. Astept cu nerabdare sa consolidam in continuare puternicul si dinamicul nostru Parteneriat Strategic in toate dimensiunile sale. Romania va continua sa lucreze pentru a consolida securitatea, prosperitatea si rezistenta comunitatii noastre…

- Trei civili au fost ucisi in noaptea de joi spre vineri in bombardamente asupra regiunii Nagorno-Karabah, a anuntat Armenia, luptele cu armata azera continuand in apropierea unui oras strategic din enclava azera cu populatie majoritar armeana, relateaza AFP preluat de agerpres.Vezi și: GAME…

- Candidatul democrat la presedintia SUA, Joe Biden, vrea ca UE sa redevina un ''partener preferential'' al Washingtonului si sa consolideze alianta lor in cadrul NATO, pe care promite sa o modernizeze pentru a face fata Rusiei si Chinei, a declarat intr-un interviu publicat marti de agentia EFE aspiranta…

