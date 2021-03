UNESCO arată dezastrul din pădurile MULTISECULARE ale patriei! Cine este vinovatul Noul raport UNESCO, publicat ieri, arata ca regia statului Romsilva este incapabila sa protejeze fagetele multiseculare și ca le exploateaza abuziv in mod planificat. Cum de vaccinul AstraZeneca a fost declarat sigur: Trombozele apar și la oameni nevaccinați! ”Ministerul Mediului, prin departamentul de biodiversitate, trebuie sa preia de urgența coordonarea padurilor aflate in patrimonial Mondial UNESCO și sa interzica imediat orice lucrari silvice in aceste paduri și zonele tampon ale acestora. In caz contrar, toate componentele sitului transnational din Germania, Austria, Albania, Belgia,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

