- Mathias Pogba se razbuna pe internaționalul francez, care a facut plangere la poliție impotriva lui. A spus deja despre campionul mondial ca a pus acel șaman sa faca magie neagra pentru ca Mbappe sa se accidenteze. Cazul Paul Pogba șocheaza Franța și fratele mai mare al campionului mondial continua…

- Caravana care ii invața pe cei mici despre alimentația sanatoasa este pentru prima data la Ramnicu Sarat, in cadrul programului Akademia Kinderland, desfașurat de Kaufland Romania și Asociația pentru Responsabilitate Sociala PLAN B pentru al cincilea an la rand. Pana pe 18 august, școala de nutriție…

- Autoritatile au facut publice noul bilant COVID 19. Acestea au aratat ca numarul cazurilor noi de persoane infectate cu Covid 19 inregistrat in ultimele 24 de ore 3.518 a scazut cu 2.923 fata de ziua precedenta.Potrivit datelor oficiale, in judetul Constanta au fost confirmat 296 de cazuri noi, incidenta…

- Ministrul afacerilor externeBogdan Aurescu a gazduit si co prezidat vineri, 15 iulie 2022, la Bucuresti, alaturi de ministrul afacerilor externe al Germaniei , Annalena Baerbock, si de ministrul de stat pentru dezvoltare, francofonie si parteneriate internationale din Franta , Chrysoula Zacharopoulou,…

- Foametea la nivel mondial s-a accentuat din nou anul trecut, dupa ce a crescut in 2020 din cauza pandemiei de Covid-19, razboiul din Ucraina si schimbarile climatice amenintand ca in acest an sa aiba o amploare si sa provoace o migratie in masa la o ”scara fara precedent”, potrivit agentiilor ONU,…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a semnat, vineri, 27 de contracte de finantare, in valoare totala nerambursabila de 95.695.858,83 lei, prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, coordonat de minister. Dintre acestea, 19 proiecte vizeaza modernizarea…

- Comunicat de presa – Universitatea ‘Stefan cel Mare’ din Suceava QS World University Rankings 2023 Universitatea ‘Stefan cel Mare’ din Suceava confirma statutul de institutie de top la nivel mondial Editia 2023 a QS World University Rankings, publicata ieri, 8 iunie, certifica, pentru al doilea an consecutiv,…

- ”Compania romaneasca Alira Grand Vins anunta deschiderea cramei Aliman, in judetul Constanta: o investitie de peste 5 milioane de euro, utilata cu o linie de procesare de ultima generatie si surse regenerabile de energie”, anunta compania. Crama Aliman a luat nastere in iulie 2019 si a fost finalizata…