- Economia UE a crescut cu 0,5% si a zonei euro cu 0,6% in trimestrul doi din 2023, comparativ cu perioada similara din 2022, iar Irlanda si Romania au raportat cel mai semnificativ avans, arata datele preliminare publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat), potrivit Agerpres.…

- De asemenea, economia UE si a zonei euro au inregistrat o crestere de 1,1% in primul trimestru din 2023, comparativ cu perioada similara din 2022. In randul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, cel mai semnificativ avans anual in perioada aprilie-iunie 2023 s-a inregistrat in Irlanda…

- Produsul intern brut (PIB) a crescut cu 0,9% in trimestrul II 2023, comparativ cu trimestrul anterior, iar in primul semestru s-a majorat cu 1,7% comparativ cu semestrul I 2022, pe seria bruta si cu 2,8% pe seria ajustata sezonier, potrivit estimarii semnal a Institutului National de Statistica (INS),…

