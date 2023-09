Unele școli sunt adevărate șantiere la început de an școlar. Elevii învață pe unde apucă: la primărie sau în pensiuni Primarul susține ca, dupa ce au fost atrase fonduri europene pentru renovare, a fost nevoie de consolidari. Acum, instituțiile din zona au devenit unitați de invațamant peste noapte. Potrivit declaratiilor Ligiei Deca, elevii din 600 de scoli vor fi mutati din cauza situatiei exceptionale din tara, numarul unitatilor de invatamant in aceasta situatie inregistrand o crestere abrupta de la 190 la 600. In cazul Scolii Gimnaziale si Liceului Teoretic Azuga, aproximativ 450 de elevi nu vor putea sa inceapa anul scolar din 11 septembrie la sediul scolii, ci vor fi relocati la trei locatii diferite,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

- Trei clase primare de elevi de la Scoala Gimnaziala ce aparține de Liceul teoretic Azuga vor incepe acest an școlar in cladirea Primariei: o clasa a fost repartizata in biroul primarului, una in sala de Consiliu și alta in sala Registraturii. Elevii de gimnaziu au fost relocați in pensiuni ale profesorilor…

- V. Stoica Lucrarile de reparații capitale și modernizare de la unitațile de invațamant din orașul Azuga nu au fost finalizate, iar, ca urmare, elevii din localitate vor avea un inceput de an școlar cu totul altfel! Astfel, conform unor decizii luate in Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic…

- Cu o saptamana inainte de inceperea noului an școlar, ministrul Educației, Ligia Deca, a admis, intr-un interviu pentru Observator, ca vor mai fi școli in care se va invața in 3 schimburi, deși legea educatiei interzice acest lucru, informeaza Edupedu.Ligia Deca a precizat ca este ”imposibil sa finalizeze…

