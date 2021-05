Stiri pe aceeasi tema

- Fotografiile facute la diferența de 24 de ore in centrul Bucureștiului arata cum oamenii și-au schimbat imediat „portul”. Sambata, 15 mai 2021 este prima zi in care nu mai este obligatorie purtarea maștii de protecție pe strada. In București, de la primele ore ale dimineții, 9 din 10 cetațeni puteau…

- Pandemia nu i-a impiedicat pe credinciosi, in special portughezi, sa umple pana la refuz sanctuarul de la Fatima, unde s-au incheiat joi cele doua zile ale pelerinajului traditional anual. Sanctuarul a avut o capacitate limitata la 7.500 de persoane, pentru a respecta masurile de securitate anti-COVID-19,…

- Premierul Florin Cițu a anunțat joi, intr-o conferința de presa, ca purtarea maștii nu va mai fi obligatorie dupa ce va fi atinsa ținta de 10 milioane de persoane vaccinate. „Dupa ce ne vaccinam vom renunța și la masca", a raspuns premierul, intrebat cand nu va mai fi obligatorie purtarea…

- Premierul Florin Cițu a postat, vineri, un mesaj pe Facebook in care a anunțat ca romanii vor putea renunța la masca de protecție cand se va atinge pragul de 10 milioane de persoane vaccinate.Florin Cițu a estimat ca acest lucru va fi posibil pana la 1 august, facand un apel ca pana atunci lumea sa…

- Consiliul Europei trage un semnal de alarma cu privire la ''agravarea'' traficului de fiinte umane provocata de pandemia de COVID-19, facand apel la statele europene ''sa intareasca preventia acestui flagel'', informeaza AFP. ''Pandemia (...) are repercusiuni…

- Alexandru Rafila a declarat la DigiFM ca am putea scapa de masca prin toamna sau atunci cand imunizam 10 milioane de persoane. Reprezentantul Romaniei la OMS susține ca acest prag nu va fi atins daca nu se crește capacitatea de vaccinare la 100.000 de oameni imunizați pe zi.

- Mii de persoane au manifestat la Montreal, sambata, pentru a denunta masurile anti-Covid luate in Quebec, relateaza AFP. Acest "Mars al rebelilor" s-a soldat cu retinerea a 10 persoane si amendarea altor 144, in special pentru refuzul de a purta masca. Forțele de ordine i-au atacat cu bastoane…

- Procurorii Tribunalului București au prezentat noi detalii in cazul polițiștilor reținuți pentru tortura. Potrivit anchetatorilor, in seprembrie anul trecut polițiștii au "pedepsit" doua persoane care le-au atras atenția ca nu poarta masca de protecție. Oamenii legii i-au torturat, umilit și abandonat…