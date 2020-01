Stiri pe aceeasi tema

- In ianuarie, unii pensionari iși vor primi banii cu intarziere in Social / on 03/01/2020 at 11:16 / In luna ianuarie, o parte dintre pensionarii din județ iși vor primi drepturile banești mai tarziu decat de obicei din cauza sarbatorilor de iarna, informeaza Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP)…

- Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Valcea anunța ca la Posta Romana sucursala Valcea sunt 20.534 carduri nationale de asigurari de sanatate, nou tiparite, ce urmeaza a fi distribuite asiguratilor judetului Valcea. Noile carduri de sanatate nationale, recent tiparite si personalizate sunt pentru…

- Incepand cu data de 1 ianuarie, Casa Nationala de Pensii, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) si Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala - Relatii cu publicul (ANPIS) vor avea acces direct la baza de date a tuturor angajatilor, a precizat ministrul Muncii, Violeta Alexandru,…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS) si Casa Nationala de Pensii vor avea, din 1 ianuarie, acces direct in REVISAL, baza de date cu toti angajatii din Romania, gestionata de Inspectia Muncii, a anuntat ministrul Muncii,…

- Intentionez sa fac o schimbare la nivelul conducerii Casei Nationale de Pensii, pentru care am trei variante pe care le voi prezenta premierului, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ministrul Muncii, Violeta Alexandru. "Nu am inca o persoana in minte pe care sa o comunic public.…

- PSD va depune o motiune simpla impotriva ministrului Finantelor Florin Citu, anuntul fiind facut de liderul PSD Viorica Dancila.Citește și: Vicepremierul Raluca Turcan face verificari la Poșta Romana și Casa Naționala de Pensii ”La inceputul saptamanii viitoare, vom depune o motiune…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a avertizat ca nu se va feri sa inlocuiasca Posta Romana drept canal de distributie a pensiilor, in cazul in care se dovedeste ca postasii fac campanie electorala in beneficiul PSD, informeaza Agerpres.Citește și: Guvernul Romaniei…