Unele muzee prahovene pot fi vizitate chiar în a doua zi a noului an Potrivit conducerii Muzeului Județean de Științele Naturii Prahova, unele dintre secțiile sale din județ vor putea fi vizitate chiar din a doua zi a anului 2022. Astfel, daca in ultima zi a anului 2021, adica pe 31 decembrie, toate secțiile muzeului menționat sunt dechise pentru vizitare in intervalul orar 9.00-12.00, pe data de 2 ianuarie 2022 vor putea fi vizitate urmatoarele obiective: Gradina Botanica de la Bucov, Muzeul Rezervației Bucegi din Sinaia; Muzeul Sarii din Slanic, Muzeul Vaii Telejeanului din Valenii de Munte, Muzeul Flori de Mina și Muzeul Francisc Rainer, ambele din Cheia. Secțiile… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ploile puternice din ultimele ore au produs inundații puternice. Ma mulți oameni care locuiesc in stațiunile de pe Valea Prahovei au fost evacuați din case. Pompierii au actionat, in noaptea de sambata spre duminica, pentru evacuarea apei din locuinte de pe Valea Prahova, dar si pentru indepartarea…

- N. Dumitrescu Nu mai este o noutate faptul ca Romania inregistreaza cele mai mari modificari demografice din Europa, de la an la an numarul locuitorilor fiind din ce in ce mai redus. Situația este valabila inclusiv la nivelul județului Prahova, iar confirmarea este data chiar de catre statistici.…

- Valorile de trafic au crescut, miercuri, pe Valea Prahovei, iar pe alocuri se circula in coloana, in special intre statiunile Predeal si Azuga pe sensul Brasov catre Bucuresti al DN 1, anunta Centrul Infotrafic din IGPR. Traficul se desfașoara in condiții normale pe raza celorlalte stațiuni montane…

- "Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 1, in localitatea Potigrafu, județul Prahova, s-a produs un accident rutier, in care au fost implicate 2 autoturisme, din care a rezultat ranirea a 3 persoane.Circulația rutiera este restricționata pe sensul de mers…

- Trafic infernal, sambata la pranz, pe DN 1 spre stațiunile de pe Valea Prahovei, unde mulți romani iși vor petrece minivacanța de 1 decembrie. Anul acesta, bugetarii beneficiaza de o minivacanța de 5 zile. Angajații instituțiilor și autoritaților publice vor avea liber de luni, pana miercuri. Daca punem,…

- Pentru DN 1 București - Ploiești - Brașov, pot fi folosite ca rute alternative urmatoarele artere rutiere:- București - Autostrada A3 - Ploiești - Cheia - DN 1A Brașov;- București - A1 - Pitești - Campulung - DN 73 Rașnov;- București - DN 71 - Targoviște - DN 72A - Campulung - DN 73 Rașnov;- București…

- Circulatia se desfasoara cu dificultate sambata dimineata, pe DN1, intre Breaza si Comarnic, pe sensul de mers spre Brasov, politistii recomandand soferilor mai multe rute alternative pentru a evita aglomeratia, informeaza News.ro . „La aceasta ora (09.30), se inregistreaza valori ridicate de trafic…

- • La sfarșitul acestei saptamani, la Ploiești are loc maratonul de administrare pentru rapel N. Dumitrescu Conform informațiilor postate pe pagina de facebook a Platformei naționale de informare cu privire la imunizarea impotriva noului virus, in opt localitați prahovene, rata de vaccinare cu cel puțin…