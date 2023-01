Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul Energy Company of Ukraine JSC (ECU) va dezvolta cu Karpowership din Turcia, un proiect de alimentare cu energie electrica, pe baza centralelor electrice plutitoare cu o capacitate de 500 MW, scrie presa din Republica Moldova.

- Miercuri, 28 decembrie, SA „Energocom” a anunțat ca a semnat un nou contract de vanzare-cumparare a energiei electrice pentru luna ianuarie 2023 cu SN Nuclearelectrica SA din Romania, ce prevede achiziția a 10 MWh banda pe timp de noapte și 30 MWh banda pe timp de zi. Prețul energiei, conform acestui…

- Energocom a semnat un nou contract de vanzare-cumparare a energiei electrice pentru luna ianuarie 2023 cu Nuclearelectrica din Romania ce prevede achiziția a 10 MWh banda pe timp de noapte și 30 MWh banda pe timp de zi. Prețul energiei, conform acestui contract, este de 450 RON/MWh, noteaza tv8. In…

- Pasionatii de masini sport sunt o categorie de oameni care sunt fascinati de frumusetea si performantele incredibile ale acestor masini. Persoanele pasionate de masini sport pot petrece ore intregi studiind si admirand fiecare detaliu al acestor vehicule, de la designul lor elegant pana la puterea si…

- Pe pagina oficiala de Twitter a lui Martin Sander, directorul general al diviziei de modele electrice Ford Model E din Europa, a aparut o prima imagine cu un viitor model cu zero emisii al marcii. Este vorba despre un SUV electric care ar urma sa fie lansat in viitorul apropiat și care o sa completeze…

- In plus, tara noastra importa o mare cantitate din necesar, cele mai multe oua fiind aduse din Polonia. Aceasta situatie s-ar putea schimba, spun producatorii romani, care cer, insa, sprijinul statului. Ca sunt persoane fizice sau producatori in industria alimentara, consumatorii romani spun ca prefera…

- Administratia Fondului pentru Mediu anunta lansarea Programului privind dezvoltarea infrastructurii de reincarcare pentru vehicule electrice si/sau hibrid plug-in in localitati, prin instalarea de statii de reincarcare cu putere normala in perioada 14 noiembrie 2022, ora: 10.00 – 23 decembrie 2022,…

- Vehiculele electrice noi din Romania au reusit sa depaseasca pragul de 11% in acest an, dupa ce in luna octombrie s-a inregistrat o noua depasire a cotei de 10%. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…