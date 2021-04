Stiri pe aceeasi tema

- De la intai septembrie in traficul international vor fi admise doar masinile din regiunea transnistreana, care vor avea placute de inmatriculare ale Republicii Moldova si cele de model neutru. Masura este convenita intre autoritațile de profil ale Republicii Moldova și Ucrainei.

- Astazi, ora 06.25, am fost sesizati prin apel 112 cu privire la faptul ca pe DN 2 – E 85, in zona localitații Garoafa a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme și un tir, patru persoane fiind ranite, dintre care doua fete minore, in varsta de 11, respectiv 13 ani. Traficul…

- Un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme s-a produs marti dupa-amiaza in zona aeroportului Baneasa. Circulatia a fost restrictionata. Centrul Infotrafic al Politiei Romane a informat ca, pe DN1 Bucuresti – Ploiesti, in zona aeroportului Baneasa, „s-a produs un impact intre trei…

- Mobilizari de trupe rusesti au fost observate nu doar la frontiera estica a Ucrainei, ci si mai la sud, in Transnistria, care se margineste cu aceasta. Imagini din satelit publicate de canalul Nexta Telegram, cu sediul in Polonia, arata o coloana de blindate in perimetrul aeroportului militar din Tiraspol,…

- O tamponare intre 4 autoturisme a avut loc in urma cu puțin timp pe DN65, zona Cipcosmar, la intrarea in Pitești dinspre Babana. Nu exista victime, doar o persoana in varsta de 53 de ani a suferit atac de panica. „Intervin pompierii cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD…

- O coliziune frontala s-a produs, joi dimineața, intre doua autoturisme, in județul Brașov. Șase persoane au fost ranite. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN73 Brașov-Rașnov, la ieșire din localitatea Cristian spre Rașnov, județul Brașov, a avut…

- Prin apel 112, a fost sesizata producerea unui eveniment rutier in Mandresti – 3 auto implicate. Se deplaseaza polițiștii din cadrul Biroului Rutier pentru efectuarea cercetarilor. Traficul se desfașoara in condiții normale. Comunicat IPJ Vrancea, 25 februarie 2021 foto cu rol de prezentare Articolul…

- Produsele alcoolice și cele din tutun, introduse pe teritoriul Republicii Moldova și destinate consumului pe teritoriul necontrolat de autoritațile constituționale de la Chișinau, trebuie marcate cu timbru de consum, incepind cu 1 mai 2021. Este data cind intra in vigoare completarile operate in Codul…