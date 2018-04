Stiri pe aceeasi tema

- Nici nu s-a intors bine din Thailanda, unde a fost cu iubita lui, ca a parasit din nou Romania. De data asta, prezentatorul de la "Romanii au talent" a ajuns in Statele Unite. Recent, Smiley a iesit intr-un club, unde s-a intalnit cu o blonda celebra, alaturi de care s-a pozat in ipostaze apropiate.

- S-a speculat ca Alina Eremia si Dorian Popa ar fi intr-o relatie, pe care cei doi au reusit sa o ascunda perfect, dar acum toate zonurile au fost infirmate! Alina si-a prezentat iubitul, un tanar de 27 de ani, alaturi de care este de aproape un an. Si nu e Dorian Popa!

- Alina Eremia este mai indragostita ca niciodata si traieste o frumoasa poveste de dragoste cu Edi Barbu, un tanar corporatist. Alina Eremia si Edi Barbu locuiesc in aceeasi casa de mai bine de un an de zile, dar abia acum cantareata a decis sa vorbeasca in public despre frumoasa relatie de iubire pe…

- Alina Eremia (24 de ani) și iubitul ei, Edi Barbu (28 de ani), apar pentru prima data impreuna pe coperta unei reviste, in Unica, numarul de februarie (pe piața din 23 ianuarie). Cei doi sunt o apariție discreta de obicei, dar s-au hotarat sa povesteasca despre relația lor și sa faca primul shooting…

- Anamaria Rosa, fiica regretatului solist Aurelian Preda vorbește pentru prima data despre sarcina și logodna, dupa ce ziarele de scandal au scris ca așteapta un copil cu iubitul ei. Anamaria are 17 ani și este in clasa a XII-a, așa ca a ținut sa lamureasca lucrurile. „Am fost șocata cand am vazut ca…

- ”Guvernul PSD-ALDE face o noua dovada a prigoanei impotriva segmentelor sociale active, a romanilor care aduc surplus in societate prin munca lor sustinuta, prin efort suplimentar, prin risc asumat. Este motivul pentru care, in viziunea PSD-ALDE, statul trebuie sa-i penalizeze. Ca si cum numarul…

- Inmormantarea Majestatii Sale a fost un prilej dureros de reintalnire a celor cinci principese, dar un moment pe care cu toate il asteptau de ani buni. De multi ani, principesele Margareta, Elena, Irina, Sofia si Maria n-au mai fost atat de unite. Trecerea in nefiinta a parintelui lor a fost un prilej…