Stiri pe aceeasi tema

- FOTO, VIDEO| INUNDAȚII la Ocoliș: Gospodariile curațate dupa viitura de zilele trecute necesita din nou intervenție INUNDAȚII la Ocoliș: Gospodariile curațate dupa viitura de zilele trecute necesita din nou intervenție Viitura a lovit din nou comuna Ocoliș, in dimineața zilei de marți, la nici o saptamana…

- Primarul comunei Ocoliș, Alin Alexandru Jucan, a prezentat, duminica, in cursul vizitei premierului Cițu in comuna, bilanțul la zi al inundațiilor care au lovit localitatea in cursul zilei de joi. „Am reușit sa sensibilizam Guvernul care a fost alaturi de noi și care a luat in mod direct contact cu…

- VIDEO| Primarul comunei Ocoliș: „E momentul sa dam dovada și ca putem sa facem nu numai sa ne laudam”. Bilanțul la zi al pagubelor provocate de inundații Primarul comunei Ocoliș, Alin Alexandru Jucan, a prezentat, duminica, in cursul vizitei premierului Cițu in comuna, bilanțul la zi al inundațiilor…

- La trei zile de la viitura din comuna Ocoliș, efectele dezastrului inca afecteaza populația din zona. Un cititor Alba24 a transmis ca oamenii din doua sate sunt izolați și nu au curent. ”Satele Runc și Lunca Larga din comuna Ocoliș, izolate, fara energie electrica de 3 zile, majoritatea trebuie sa-iși…

- Cea mai afectata dintre localitație din județul Alba este Ocoliș unde, la stația meteo, s-au inregistrat precipitații fara precedent, de 250 de litri/mp in mai puțin de 24 de ore. Viitura care a maturat localitatea a facut prapad. Cele mai insemnate pagube materiale au avut loc in urma unei viituri…

- Pompierii militari de la ISU Alba intervin joi seara in localitatea Ocoliș din Munții Apuseni, pentru evacuarea unei femei gravide cu contracții. Reamintim faptul ca localitatea a fost grav afectata de o viitura puternica care a maturat tot ce intalnit in cale. Potrivit ISU Alba, transportul gravidei…

- O viitura puternica a maturat joi dupa-amiaza centrul localitații Ocoliș din județul Alba. Torentul format pe un parau a atins peste un metru pe strazile din sat. Apa a intrat in gospodariile și locuințele localnicilor. Oamenii au fost nevoiți sa se adaposteasca in locuri mai inalte, la etajul sau pe…

- Aproape 6.000 de persoane au solicitat ajutorul medicilor pe parcursul a 3 zile. Potrivit Serviciului de Asistența Medicala Urgenta, in perioada 25-27 iunie, echipele de asistența medicala urgenta au acordat primul ajutor medical calificat la 5.971 de persoane, dintre care 2.491 pacienți, inclusiv 624…