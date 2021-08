McDonald’s a inchis temporar spatiile interioare ale restaurantelor in aproape toate locatiile SUA la inceputul anului 2020, dar a redeschis 70% dintre acestea pana luna trecuta. Lantul global de restaurante a afirmat pe 28 iulie ca este pe cale sa deschida aproape toate restaurantele pana la Ziua Muncii – cu exceptia revenirii la crestere a cazurilor de Covid-19. Dar, saptamana trecuta, McDonald’s i-a instruit pe francizati cu privire la masurile pe care ar trebui sa le ia pentru a-si inchide din nou spatiile interioare in zonele in care varianta Delta se raspandeste rapid, potrivit materialelor…