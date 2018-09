Stiri pe aceeasi tema

- Urmatorul eveniment Apple, programat pentru maine, 12 septembrie, va prezenta noua gama de iPhone-uri, insa din cand in cand, Apple tine un eveniment si in luna octombrie, unde se concentreaza pe dispozitive de productivitate precum computerele Mac si tabletele iPad Pro. Se pare insa ca urmatorul iPad…

- Apple, Samsung si Huawei conduc la nivel mondial piata de telefoane mobile, fiecare reusind sa livreze anula zeci de milioane de unitati, scrie Go4it. Cu toate acestea, cele mai bine vandute zece telefoane mobile ale tuturor timpului nu sunt tocmai modele high-tech sau modele recente. In afara de cateva…

- Ecranul poate fi utilizat pe dispozitive ca smartphone-uri, tablete, dispozitive portabile destinate jocurilor si consolelor automobilelor, a explicat Samsung Display, care este si furnizor al Apple. Samsung Display si producatori concurenti cum este LG Display lucreaza de mult timp la dezvoltarea ecranelor…

- Samsung vorbeste de mult despre display-uri flexibile si dispozitive pliabile , insa in ultimii ani, inovatiile in aceasta directie au venit mai degraba din China. Lenovo a prezentat de mai multe ori prototipuri de acest gen, in timp ce ZTE a adus pe piata Axon M, un telefon pliabil cu doua ecrane.…

- Apple este una dintre putinele companii la nivel mondial care reuseste sa aiba succes pe majoritatea pietelor pe care este prezenta. Se pare insa ca India este prima tara in care compania nu poate gasi o reteta a succesului pentru iPhone -uri, o situatie curioasa avand in vedere ca alte companii de…

- Samsung are acum cea mai mare fabrica de smartphone-uri din lume. Aceasta a fost deschisa in orasul Noida din India, planul fiind ca noua fabrica sa dubleze numarul de dispozitive pe care compania le produce. Desigur, aici nu vor fi realizate exclusiv smartphone-uri, ci si alte dispozitive inteligente…

- iPhone 9 si restul ofertei de telefoane iPhone 2018 se afla deja in productie, Apple stabilind ultimele detalii despre preturi si data de lansare. Dupa un parcurs cu vanzari sub asteptari obtinute cu prima generatie iPhone X, Apple nu-si poate permite ca si seria iPhone 2018 sa fie un semi-esec. Compania…

- Platforma video YouTube Premium, filiala a Google, a comandat un serial de comedie neagra, co-produs de George Clooney si Kirsten Dunst, in care aceasta va interpret rolul principal, informeaza AFP. Prin alaturarea a doua dintre cele mai mari nume de la Hollywood in acest proiect, YouTube Premium demonstreaza…