Unele companii petroliere ruse şi-au mutat conturile de la băncile sancţionate, pentru a-şi continua activităţile – surse Statele Unite au sanctionat cinci banci majore rusesti, inclusiv Sberbank si VTB, sunt sustinute de stat, care sunt utilizate pe scara larga pentru finantarea proiectelor de petrol si gaze si pentru facilitarea comertului cu energie, ca raspuns la invazia Ucrainei de catre Moscova. Desi companiile energetice ruse nu sunt supuse sanctiunilor occidentale, cele impuse bancilor ruse au dus la suspendarea platilor catre conturile bancare ale companiilor petroliere, deoarece bancile occidentale au evitat sa faca afaceri cu acestea. ”Nu am reusit sa primim plati de la colaboratorii nostri de saptamana… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

