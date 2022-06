Stiri pe aceeasi tema

- Unii furnizori de energie si-au crescut artificial preturile, pentru a cere mai multi bani de la bugetul de stat prin mecanismul de plafonare si compensare a facturilor, potrivit unui document al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE).

- Unii furnizori de energie si-au crescut artificial preturile, pentru a cere mai multi bani de la bugetul de stat prin mecanismul de plafonare si compensare a facturilor, potrivit unui document al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), citat de Agerpres. „In cadrul verificarilor realizate…

- Unii furnizori de energie si-au crescut artificial preturile, pentru a cere mai multi bani de la bugetul de stat prin mecanismul de plafonare si compensare a facturilor, potrivit unui document al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE).

- Unii furnizori de energie si-au crescut artificial preturile, pentru a cere mai multi bani de la bugetul de stat prin mecanismul de plafonare si compensare a facturilor, potrivit unui document al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE). Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ordonanta de Urgenta care reglementeaza preturile la energie si gaze pentru un an, incepand de la 1 aprilie, va intra in dezbaterea Parlamentului, dupa ce a fost aprobata saptamana trecuta de guvern. Masura se aplica atat consumatorilor casnici, cat si celor industriali. Pe agenda legislativului se…

- Un accident rutier s-a produs azi dimineata pe DN18, in centrul comunei Moisei. Soferul unui microbuz inmatriculat in Republica Modova, care transporta mai multi ucraineni, a pierdut controlul volanului si a ajuns cu vehiculul in sant, nu inainte de a se izbi si a rupe un stalp de electricitate. Se…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat marti ca va continua supravegherea pietelor de energie electrica si gaze naturale si sanctioneaza furnizorii si distribuitorii de energie electrica si gaze naturale cu amenzi contraventionale in valoare totala de 2.970.000 lei,…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat marti ca va continua supravegherea pietelor de energie electrica si gaze naturale si sanctioneaza furnizorii si distribuitorii de energie electrica si gaze naturale cu amenzi contraventionale in valoare totala de 2.970.000…