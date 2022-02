Unele centre de vaccinare, închise din cauza cererii reduse O treime din centrele de vaccinare impotriva COVID-19 deschise la nivelul judetului Bistrita-Nasaud vor fi inchise ca urmare a cererii reduse, in conditiile in care acoperirea vaccinala a populatiei eligibile este de 45%, potrivit datelor comunicate de sefa Directiei de Sanatate Publica (DSP), Anca Andritoiu. „Vaccinarea este un punct care ne doare putin, pentru ca a incetinit foarte mult. Din cauza asta, a trebuit sa reorganizam centrele. (…) Acoperirea vaccinala este de 38,8% la momentul acesta la populatia generala, iar la populatia eligibila – 45%”, a explicat Andritoiu. In municipiul Bistrita,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

