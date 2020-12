Unele cadre medicale nu se vaccinează anti-COVID. Explicațiile GCS Vaccinarea impotriva coronavirusului incepe duminica la 10 spitale din linia intai, la care ajung, insa, doar 3.000 de doze, pentru prima administrare, ceea ce inseamna ca din tranșa „simbol” vor fi utilizate 6.000 de doze. GCS anunța de ce raman aproape 4.000 de doze. Reprezentanții Grupului de Comunicare Strategica (GCS) au fost intrebați, sambata seara, […] The post Unele cadre medicale nu se vaccineaza anti-COVID. Explicațiile GCS appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinarea impotriva coronavirusului incepe duminica la 10 spitale din linia intai, la care ajung, insa, doar 3.000 de doze, pentru prima administrare, ceea ce inseamna ca din tranșa „simbol” vor fi utilizate 6.000 de doze. GCS anunța de ce raman aproape 4.000 de doze. Reprezentanții Grupului…

- Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul Campaniei de vaccinare anticoronavirus, spune ca e normal ca cetațenii sa aiba dubii privind vaccinarea. “Fiecare ezitare, fiecare intrebare este legitima, noi trebuie sa fim capabili sa oferim raspunsuri fiecarei persoane. Trebuie sa discutam cu medicii, acum…

- O britanica in varsta de 34 de ani a relatat pentru ziarul Libertatea prin ce a trecut in urma administrarii vaccinului anti-COVID, in cadrul unui test la care a participat ca voluntar. Katie, mama a doi copii, Aden, 13 ani, și Zoe, 11 ani, a contactat clinica medicala care se ocupa de voluntarii pentru…

- Medicul ranit in incendiul de la ATI Piatra Neamț va fi transferat la București cu un avion militar. In noaptea de sambata spre duminica, el va fi dus cu o autospeciala SMURD la Iași de unde va fi luat de o aeronava pentru a fi adus pe singurul loc disponibil pentru mari arși de la […] The post Indicii…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis, sambata, ca afirmația lui Raed Arafat „Lupta cu Covid-19, din pacate, am pierdut-o!” nu se refera la situația la nivel național, ci la un caz anume, inregistrat la Fetești. „In cadrul unei intervenții prin Skype a șefului DSU la o televiziune, respectiv Digi…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a comentat ultimele cifre facute publice de Grupul de Comunicare Strategica și spune ca numarul cazurilor de bolnavi Covid-19 din țara noastra o sa creasca progresiv. „Vom avea o creștere progresiva și-n urmatoarele zile. Masurile luate ar trebui sa-și faca efectul…

- Norvegia va oferi vaccinul impotriva COVID-19 gratuit cetatenilor sai, acesta urmand sa fie inclus in programul national de vaccinare, a anuntat marti guvernul de la Oslo, potrivit Reuters, preluat de Agerpres. ”Dorim ca un numar cat mai mare de oameni posibil sa beneficieze de oferta de a primi un…

- 2.343 de cazuri de COVID-19 au fost depistate in Romania in ultimele 24 de ore, fiind cel mai mare numar zilnic de pana acum, la doar doua zile dupa precedentul record. Și in București se inregistreaza un nou record: 517 infectari. Și la Terapie Intensiva este un nou record – 571 de pacienți. Dupa București,…