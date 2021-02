Unele avioane mai vechi ale Boeing, suspendate în urma incidentelor în care bucăţi de motoare s-au desprins, căzând în zone rezidenţiale Incidentele produse sambata, care au implicat un avion 777 al companiei United Airlines si un avion de marfa 747 al Longtail Aviation, in Olanda, au adus in centrul atentiei producatorul de motoare Pratt & Whitney, chiar daca nu exista dovezi ca evenimentele au legatura intre ele. Compania Pratt & Whitneym detinuta de Raytheon, a anuntat ca se coordoneaza cu autoritatile de reglementare pentru a revizui protocoalele de inspectii. Este de asteptat sa aiba loc p crestere a inspectiilor ordonate dupa incidente anterioare. Dupa defectarea motorului unui avion in Colorado, cand avionul cursei United… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

