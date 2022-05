Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Croatia a fost autorizata miercuri sa faca intrerupere de sarcina din cauza unei boli grave dezvoltate de fat, dupa indignarea provocata in toata tara din cauza refuzului initial al cererii sale, a anuntat Ministerul Sanatatii croat.

- Leonardo Badea, viceguvernator al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), a facut o serie de precizari despre actuala criza economica izbucnita in urma pandemie de COVID-19 și intreținuta de razboiul din Ucraina: ”In cazul Romaniei, avantajul accesului la numeroase resurse naturale nu trebuie irosit, ci…

- Oamenii legii investigheaza circumstanțele in care un automobil ar fi provocat doua accidente in Capitala. In primul caz, mijlocul de transport ar fi fost implicat intr-un accident pe strada Ginta Latina din sectorul Ciocana.

- Un barbat in varsta de 30 de ani, din Vicovu de Sus, a ajuns in arestul poliției județene, duminica seara, reținut 24 de ore pentru comiterea infracțiunii de refuzul de la prelevarea de mostre biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Masura reținerii a fost luata probabil avand in vedere și ...

- UPDATE 18:30 – Rohovei Paun, ambasador al Ucrainei in Romania: Putin se oprește numai acolo unde este oprit. Ințelege numai limba forței | AUDIO (Europa FM) UPDATE 18:25 – Proteste in Moscova! Poliția aresteaza participanții: UPDATE 17:52 – Site-urile puterii de la Moscova sunt neaccesibile. Putem…

- Ministrii de Finante din cadrul G7 au dat asigurari luni ca sunt pregatiti sa impuna, „intr-un termen foarte scurt”, sanctiuni economice si financiare cu „consecinte masive si imediate economiei ruse”, in cazul unei agresiuni militare a Rusiei impotriva Ucrainei, relateaza AFP, potrivit news.ro.

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Harghita a aplicat amenzi in valoare totala de 30.000 lei la sectia de Oftalmologie a Spitalului Judetean de Urgenta din Miercurea-Ciuc, unde 14 pacienti operati de caracta senila au dezvoltat o inflamatie a globului ocular, ulterior trei dintre ei pierzandu-si…