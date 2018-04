Unei femei i-a fost refuzată cetățenia pentru că a refuzat să face un lucru banal Statul francez a refuzat sa-i acorde cetațenia unei femei pe motiv ca aceasta, in timpul ceremoniei de primire a noului statut, a refuzat sa dea mana cu prefectul orașului. Situația, pe cat ar parea de comica, este, la baza, una tragica, avand in vedere ca femeii in cauza i s-au incalcat drepturile. Intamplarea s-a petrecut in Isere, o regiune din estul Franței. Persoana in cauza este o femeie din Algeria casatorita cu un cetațean francez inca din anul 2010. Aceasta locuia in mod legal și se supunea legilor din Franța, prin urmare și-a depus actele pentru cetațenie. Acestea au… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statul francez a refuzat sa-i acorde cetațenia unei femei pe motiv ca aceasta, in timpul ceremoniei de primire a noului statut, a refuzat sa dea mana cu prefectul orașului. Situația, pe cat ar parea de comica, este, la baza, una tragica, avand in vedere ca femeii in cauza i s-au incalcat drepturile.…

- Unul dintre jandarmii raniti de autorul unei luari de ostatici ucis vineri de fortele de ordine in sudul Frantei a luat voluntar locul unui ostatic civil, a precizat ministrul francez de interne, Gerard Collomb, spunand ca este un 'act de eroism', in timp ce gruparea jihadista Statul Islamic (SI)…

- (update 13:50) Toți oamenii care au fost luați ostatici de un barbat necunoscut intr-un supermarket din Franța au fost eliberați. Cel puțin o persoana a fost impușcata mortal. Un barbat inarmat a luat ostatici vineri mai multe persoane in interiorul unui supermarket din localitatea Trebes, de langa…

- Ionuț Lupescu i-a adresat o scrisoare deschisa actualului președinte al FRF, Razvan Burleanu. Prezentam documentul: Domnule președinte al FRF, Așa cum am promis, nu voi raspunde punctual tuturor insinuarilor și acuzațiilor pe care mi le-ați adus, in ultima perioada. Refuz sa va fac jocul de a deturna…

- Ministrul Tudorel Toader infrunta maladiile justiției In confuzia intreținuta in Romania actuala, ministrul Tudorel Toader a amintit, cu Raportul privind activitatea manageriala din DNA (nr.17472 din 22.feb.2018), ce inseamna sa cunoști dreptul, sa il gandești responsabil și sa il aplici cu buna credința.…

- BERBEC Vei avea mult de munca in aceasta saptamana la locul de munca, insa din pacate rezultatele nu se vor vedea. In consecinta, nici banii la care sperai si de care aveai atata nevoie nu se vor arata. Din pacate, te vei vedea nevoita sa te imprumuti la o persoana apropiata pentru…

- Presedintele Macron a avertizat Turcia in legatura cu orice tendinta de ”invadare” a Siriei. ”Daca se dovedeste ca operatiunea va lua o alta turnura decat cea a unei actiuni de lupta impotriva unui potential terorist care ameninta frontiera turca si ca este o operatiune de invadare, in acel…

- Numarul innoptarilor inregistrate anul trecut in structurile de primire turistica din Uniunea Europeana au depasit 3,25 miliarde, in crestere cu 5,1% fata de 2016, arata datele preliminare publicate de Eurostat, preluata de Agerpres. In termeni absoluti, Spania cu 471 milioane innoptari, in crestere…