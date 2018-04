Unealta care ar putea preveni copierea textelor Unele aplicații și site-uri nu afișeaza așa-numitele "caractere cu lațime zero". Un dezvoltator a creat un instrument care ascunde la vedere aceste caractere și apoi le folosește pentru a identifica cine a copiat și a lipit textul original, scrie Motherboard. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

