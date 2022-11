Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a recunoscut sambata ca a furnizat drone Rusiei. Ministrul iranian de Externe, Hossein Amirabdollahian, a declarat ca Republica Islamica a trimis Moscovei un numar limitat de drone inaintea invaziei ruse din Ucraina, a relatat agentia de stat IRNA, preluata de dpa.

- Departamentul american de Stat(SUA) a aprobat vanzarea potentiala a unor sisteme de rachete cu lansare multipla ghidata si a echipamentelor aferente catre Finlanda, un contract estimat la 535 de milioane de dolari, a anuntat miercuri Pentagonul intr-un comunicat citat de Reuters. Contractorul principal…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat marți ca ii va prezenta președintelui Volodimir Zelenski o propunere pentru ca Kievul sa intrerupa legaturile diplomatice cu Teheranul pentru furnizarea de arme catre Rusia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Secretarul de stat american, Anthony Blinken, vede in folosirea de catre Rusia a dronelor de fabricație iraniana in Ucraina, ”un semn de disperare” din partea Moscovei, relateaza The Guardian.Intrebat luni, 17 octombrie, intr-o conferința de la Universitatea Stanford, care va fi raspunsul SUA in acest…

- Iranul este pregatit sa transfere Rusiei nu doar drone, ci și rachete sol-sol pentru razboiul din Ucraina, relateaza The Washington Post, citand oficiali americani și aliați din domeniul securitații, potrivit The Guardian . Pe 18 septembrie, Teheranul a trimis oficiali in Rusia pentru a finaliza acorduri…

- Intr-un discurs rar ce va fi ținut marți, al carui text a fost consultat in avans de The Guardian , șeful agenției britanice de spionaj GCHQ Jeremy Fleming spune ca proviziile și munițiile trupelor ruse sunt aproape de a se termina. Vladimir Putin a facut erori strategice in razboiul din Ucraina, parțial…

- Cel mai inalt diplomat rus a declarat sambata (24 septembrie) ca regiunile din Ucraina in care se desfașoara referendumuri larg contestate vor fi sub „protecția deplina” a Rusiei daca vor fi anexate de Moscova, pe fondul temerilor ca Rusia ar putea escalada și mai mult conflictul și chiar sa foloseasca…