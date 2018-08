UNDERCLOUD, cel mai mare festival de teatru independent din România Norii s-au aliniat și, iata, va anunțam ca UNDERCLOUD, cel mai mare festival de teatru independent din Romania, incepe azi, miercuri, 22 august 2018. Peste 10.000 de spectatori sunt așteptați la cele 40 de evenimente artistice –spectacole de teatru, lecturi, spectacole de dans, performance, workshopuri-uri, dialoguri, concerte - care se desfașoara pana pe 31 august, la ARCUB-Gabroveni. Anul acesta festivalul anunța doua noutați importante: crearea a doua secțiuni - dans și performance - și invitarea unor producții independente din afara Bucureștiului. Secțiunea internaționala nu se dezice nici… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intre 22 si 31 august, Undercloud, festivalul dedicat teatrului independent din Romania, se intoarce cu cea de-a XI-a editie. Aceasta va fi marcata de prezenta la Bucuresti a unora dintre cele mai renumite companii de teatru contemporan din lume, dar si a unor nume romanesti mai putin cunoscute la noi…

- Primul lungmetraj romanesc care a primit marele trofeu al prestigiosului eveniment din Cehia, „Imi este indiferent daca in istorie vom intra ca barbari”, de Radu Jude, a fost recompensat, sambata seara, cu Globul de Cristal la gala de inchidere a Festivalului de Film de la Karlovy Vary. Productia a…

- Noul film semnat Radu Jude, „Imi este indiferent daca in istorie vom intra ca barbari”, a avut premiera mondiala luni, in competitia oficiala a Festivalului de la Karlovy Vary. Productia a primit recenzii stralucitoare, fiind considerat „un semnal de alarma inteligent”.

- In acest weekend, Primaria și Consiliul Local Fundata, alaturi de locuitorii satului, „care pretuiesc adevaratele valori ale satului romanesc“, va invita la sarbatoarea „Masura Laptelui”. In cadrul evenimentului, ajuns la cea de-a 50-a editie, veti „gusta” din lumea pierduta a ciobanului roman. Cei…

- In fruntea listei laureatilor Best Radio Programs a New York Festivals 2018, la categoria Drama Best Special, se afla Exploziv de Elise Wilk, in regia lui Mihnea Chelaru. Productia de teatru radiofonic a Radio Romania, Exploziv, a fost desemnata luni, 18 iunie, castigatoarea medaliei de aur de catre…

- Pe 8 iunie intra in cinematografe lungmetrajul de debut al regizorului Andrei Crețulescu, dupa o serie de premii și selecții in festivaluri internaționale. Am profitat de ocazie sa-i luam la intrebari pe actorii din rolurile principale: Ana Ularu, Radu Iacoban și Șerban Pavlu. „Charleston” e povestea…