Unde zburăm ieftin de Paști, de 1 Mai și de 1 Iunie Anul acesta, romanii au la dispoziție 15 zile libere legale de care sa profite pentru a calatori sau sa ia o pauza – și doar 3 dintre ele sunt in weekend. Conform unui studiu desfașurat de STEM/MARK pentru Kiwi.com in 2022, 62.8% dintre romani vor continua sa calatoreasca in 2023, in ciuda inflației. Conform aceluiași studiu, 51.3% dintre romani vor alege o destinație mai ieftina sau vor cauta alte metode de a economisi atunci cand calatoresc. Kiwi.com ofera informații despre destinațiile populare și prețurile medii ale biletelor de avion in perioada sarbatorilor legale – date in jurul carora… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Vola.ro, cea mai mare platforma online de rezervari bilete de avion din Romania, raporteaza dublarea afacerilor in anul 2022 comparativ cu 2021 si o crestere a numarului tranzactiilor intermediate de la 73 de milioane de euro in anul ce s-a incheiat, la putin peste 40 de milioane de euro in anul 2021.…

- Vola.ro, cea mai mare platforma online de rezervari bilete de avion din Romania, raporteaza dublarea afacerilor in anul 2022 comparativ cu 2021 și o creștere a numarului tranzacțiilor intermediate de la 73 de milioane de euro in anul ce s-a incheiat, la puțin peste 40 de milioane de euro in anul 2021.…

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Pizzei, Glovo prezinta principalele obiceiuri ale romanilor referitoare la consumul de pizza. In ultimul an, prin platforma Glovo , in Romania au fost livrate in total 5.726.591 pizza, de peste doua ori mai multe fața de 2021, aproximativ o pizza la 5 secunde. Conform…

- Conform datelor inregistrate de Vola.ro, romanii s-au grabitsa rezerve bilete de avion inca din primele zile ale anului2023 și sa profite de primele promoții din an anunțate de companiile aeriene. Dupa o perioada de revenire la normal, luna ianuarie a redevenit cel mai bun moment pentruachiziționarea biletelor de…

- ”In ianuarie, Vola.ro deruleaza pentru al cincilea an campania Ieftinuarie, cea mai iubita si asteptata perioada pentru clientii Vola, campania cu cele mai mici preturi din an la biletele de avion. Conform datelor furnizate de agentia de turism online Vola.ro, luna ianuarie este cel mai bun moment pentru…

- Spania are cea mai mare rețea feroviara de mare viteza din Europa, iar in 2019 a decis sa permita intrarea unor companii straine, pentru a mai amortiza din investiții. Doua companii concureaza cu compania de stat Renfe pe traseul Madrid - Barcelona, 650 km, 2 ore și jumatate, iar prețul biletelor a…

- In timpul pandemiei companiile aeriene s-au confruntat cu lipsa personalului, cu un numar de zboruri sau locuri pe zbor cu mult reduse fața de perioada pre-pandemica, aeroporturile nu aveau suficient personal pentru a asigura serviciile la sol, iar calatorii și-au schimbat stilul de a calatori. Cu toate…

- 120.000 de euro pentru Wizz Air si doua noi destinatii de la Craiova. Consiliul Judetean (CJ) Dolj va vota astazi, intr-o sedinta extraordinara , aprobarea unui ajutor de minimis individual pentru compania aeriana Wizz Air Hungary Ltd, in scopul creșterii traficului numarului de destinații la Aeroportul…