Unde votăm la alegerile locale Cei care doresc sa voteze la alegerile locale de anul acesta, din 27 septembrie, vor putea sa o faca doar in localitatea trecuta in buletin. In plus, cei care vor sa voteze pot sa afle detalii despre locul in care pot vota, la ce secție de votare sunt arondați, consultand site-ul oficial al Registrului Electoral. Alegatorii care doresc sa voteze la alegerile locale din septembrie vor trebui sa o faca in localitatea trecuta in buletin, adica fie cea de domiciliu, fie cea de reședința (care apare pe viza de flotant, atașata buletinului). „Dreptul de vot se exercita numai in comuna, orașul, municipiul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu pentru Agerpres, Constantin-Florin Mituletu-Buica, șeful Autoritații Electorale Permanente (AEP), a vorbit despre regulile ce trebuie respectate la alegerile locale din 27 septembrie.Alegatorii care vor veni la vot la alegerile locale iși vor da jos masca obligatorie de doua ori, pentru…

- „Eu cred ca amanarea alegerilor locale, chiar si cu un an, nu ar fi o problema insurmontabila. Prefer un proces electoral desfasurat (…) in conditii corecte, care sa asigure participarea la vot, exprimarea neingradita a votului, decat un proces electoral care este o farsa si este viciat”, a spus Tariceanu,…

- Campania electorala pentru alegerile locale 2020 se desfașoara in conditii speciale, de pandemie N. Dumitrescu Deși, atat in Ploiești, cat și in localitațile prahovene, unii dintre candidați au fost vazuți deja imparțind pliante in care se regasesc promisiunile lor pentru funcțiile la care aspira, oficial,…

- La alegerile locale din data de 27 septembrie 2020, jurnaliștii romani nu au nevoie de acreditare, ei au acces in secțiile de votare și pot asista la operațiunile birourilor electorale din secțiile de votare numai in baza actului de identitate și a legitimației de jurnalist. In acest sens, a se vedea…

- La alegerile locale din data de 27 septembrie 2020, jurnaliștii romani nu au nevoie de acreditare, ei au acces in secțiile de votare și pot asista la operațiunile birourilor electorale din secțiile de votare numai in baza actului de identitate și a legitimației de jurnalist. In acest sens, a se vedea…

- Guvernul aloca 2 milioane de lei pentru asigurarea maștilor și dezinfectanților la secțiile de votare. Circa 2 milioane de euro costa materialele de dezinfecție, maștile și manușile care vor asigura protecția sanitara a membrilor birourilor electorale ai secțiilor de votare pentru alegerile locale.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca nu are inca in intentie a amanare a scrutinului pentru alegerile locale, care se va desfasura pe 27 septembrie. Seful Executivului spune, de asemenea, ca alegerile parlamentare trebuie sa se desfasoare pe 6 decembrie. Ludovic Orban a fost intrebat, la Constanta,…

- Reprezentantii Aliantei USR-PLUS sustin organizarea alegerilor locale din toamna pe parcursul a doua zile pentru a avea un proces electoral corect si accesibil tuturor cetatenilor in conditii de siguranta sanitara.