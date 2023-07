Unde vor românii să petreacă concediul, în această vară. Topul destinațiilor Mai mult de jumatate dintre romani (53%) au ales sa-și petreaca concediul din aceasta vara in strainatate, topul destinațiilor fiind dominat de Grecia, Bulgaria si Turcia. Autoturismul personal este mijlocul de transport preferat pentru aproape 56% dintre ei. Grecia este principala destinație aleasa de romani, potrivit unui sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro. Nu mai puțin de 22% dintre respondenti vor sa mearga aici. Peste 17% au ales Bulgaria, iar aproape 14,5% vor merge in Turcia. Alte destinații in top sunt Italia – peste 10%, Egipt- 8%, Spani a- peste… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

