Unde vor merge cele 106 miliarde de dolari de la Congresul american. Peste 14 miliarde de dolari, sprijin pentru Israel 

- Presedintele Joe Biden cere Congresului SUA sa aloce 105 miliarde de dolari pentru ajutoarele destinate Ucrainei si Israelului si pentru securizarea frontierei cu Mexicul, a anuntat vineri Casa Alba, conform AFP. Din totalul respectiv, 61,4 miliarde de dolari – suma care include 30 de miliarde pentru…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat, joi seara, ca a vorbit la telefon cu presedintele american Joe Biden despre mentinerea asistentei pentru Ucraina in 2024 si a spus ca va fi un „pachet semnificativ de sprijin”. Potrivit unor surse, Biden ar urma sa anunte ca solicita Congresului aprobarea…

- NYT scrie ca Israelul a cerut SUA 10 miliarde de dolari. Cu doua zile mai devreme, Casa Alba a anunțat ca pachetul total de ajutor pentru Israel și Ucraina, care va fi supus aprobarii Congresului, se va ridica la 2 miliarde de dolari. Israelul a cerut SUA un ajutor de urgența de 10 miliarde de dolari,…

- Consilierul pentru securitate naționala de la Casa Alba, Jake Sullivan, a anuntat, la CBS, ca un nou pachet de arme pentru Israel și Ucraina va fi semnificativ mai mare de 2 miliarde de dolari, relateaza Reuters.Intr-un interviu acordat in cadrul emisiunii "Face the Nation" de la CBS, Sullivan a declarat…

- Presedintele Joe Biden a declarat sambata, intr-un discurs foarte scurt si solemn la Casa Alba, ca sprijinul Statelor Unite pentru Israel este "gravat in marmura si de neclintit", scrie AFP, citata de Agerpres.ro.

- Administratia Biden a cerut de asemenea un ajutor financiar suplimentar in valoare de 8,5 miliarde de dolari in vederea unei asistente economice, umanitare si in domeniul securitatii destinate Ucrainei si altor tari afectate de razboiul rus, precizeza Shalanda Young in aceasta scrisoare adresata preedintelui…