Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean Constanta se intruneste astazi in sedinta ordinara. Pe ordinea de zi se afla si proiectul de hotarare privind emiterea acordului administratiei judetene in scopul realizarii investitiei Amenajare intersectie DN22 E87 KM 286 050 cu 226, obiectiv ce se va realiza in colaborare cu UAT…

- Zilele trecute, consilierii judeteni au aprobat proiectul de hotarare privind numirea unui administrator provizoriu in cadrul Consiliului de Administratie la Regia Autonoma „Aeroportul International Maramures”. Este vorba despre Calin Chilat, care a fost numit pentru o perioada de patru luni. “Se ia…

- Consilierii judeteni au organizat sedinta lunara de plen la Targu Frumos. Ei dezbat 47 de proiecte de hotarare. Este prezent, in prezidiul sedintei, primarul Ionel Vatamanu, edilul condamnat cu suspendare si care inca se judeca cu Agentia Nationala de Integritate asupra verdictului de incompatibilitate…

- Intre proiectele de hotarare aflate pe ordinea de zi a Consiliului Judetean Teleorman din data de 31 octombrie 2019 s-a aflat si proiectul referitor la actualizarea pretului mediu al produselor agricole din recolta anului 2019 la care arenda se exprima in natura. Reamintim faptul ca prin HCJ nr. 13…

- Iata care sunt proiectele ordinii de zi din data de 31.10.2019, ora 14.00: 1. PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului general consolidat al Judetului Satu Mare pe anul 2019 2. PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare…

- Consilierii judeteni giurgiuveni, reuniti, vineri, 25 octombrie, in sedinta ordinara, au dezbatut si adoptat 19 proiecte de hotarare. Presedintele CJ Giurgiu, Marian Mina: „Proiecte in domeniul asistentei sociale, in cel al situatiilor de urgenta, modificari privind functionarea aparatului propriu sau…

- Agenția Naționala de Integritate a reacționat destul de prompt in cazul Cristinei Pavaluța, care a fost menținuta in funcție in urma votului din Consiliul Județean. Potrivit lui Catalin Chiței, administratorului public al județului, prezent in emisiunea ”Cafeaua de dimineața”, toți consilierii au fost…

- Dupa ședințele ținute la Borșa și Mireșu Mare, consilierii județeni vor ține ședința ordinara aferenta lunii septembrie tot in „deplasare”. Astfel Joi, 26 Septembrie, aleșii județeni sunt convocați la Vișeu de Jos, incepand cu ora 12.00. Pe ordinea de zi a ședinței sunt 16 proiecte de hotarare pe care…