Unde vor fi eliberaţi ţânţari modificaţi genetic? In aceasta primavara, compania de biotehnologie Oxitec intenționeaza sa elibereze țanțari modificați genetic in arhipeleagul Florida Keys. Oxitec spune ca tehnologia va combate febra denga, o boala care poate fi letala, dar și alte virusuri transmise de țanțarii din specia Aedes aegypti – cum ar fi Zika. Țanțarii nativi din Florida sunt din ce in ce mai rezistenți la insecticid, cea mai comuna forma de control, iar oamenii de știința spun ca au nevoie de tehnici noi pentru a extermina insectele și bolile pe care le pot genera. Cum funcționeaza țanțarii modificați genetic Țanțarii de la Oxitec… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

