Ursii care stau pe marginea Transfagarasanului vor fi relocati in Sanctuarul de la Zarnesti, judetul Brasov. Potrivit ministrului Mediului, Mircea Fechet, pe langa pericolul pe care il reprezinta pentru turisti, acesti ursi si-au schimbat comportamentul, iar "cersitul la drum" a devenit principala lor sursa de hrana, astfel incat nu pot fi relocati in mediul natural.